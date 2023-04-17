Bugün İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açılıyor Dünyanın gözü bugün İstanbul'da bankalar etabının açılacağı finans merkezinde olacak. Projede ofisler ve alışveriş merkezi kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladığı belirtiliyor.

AA

İstanbul bugün uzun süreli bir çalışmanın sonuçlarını almaya hazırlanıyor.

İstanbul'a yakışır binalar bütününde insana ve iş hayatına dair tüm ihtiyaçlar karşılanacak ve finans dünyası için bir çekim merkezi olacak.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün törenle hizmete giriyor.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip

Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek

Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkanlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle bugün kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

1,3 milyon metrekare ofis alanı

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Bankalar etabı açılacak

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası faaliyete geçecek

Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

Projede ofisler ve alışveriş merkezi kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı.

Açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri

Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Her gün 100 bin ziyaretçi ağırlanacak

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak.

Cadde 3,3 kilometre uzunluğunda

Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak.

AVM

AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 yıldızlı otel hizmet verecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Otelde uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi var

325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.