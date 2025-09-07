Bulgaristan Enerji Bakanı: 200 yıllık kârı Türkiye alacak

Bulgaristan'ın kamu doğal gaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında imzalanan uzun vadeli enerji anlaşması Bulgaristan'da krize neden oldu.

13 yılı kapsayan anlaşma kapsamında Bulgargaz, her yıl Türkiye'den 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın almayı taahhüt etti.

Ancak şirketin sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sadece 1 buçuk yıl sonra ödeme yapamaz duruma gelmesi enerji arz güvenliği açısından Bulgaristan'da ciddi endişelere neden oldu.

BOTAŞ GAZ AKIŞINI DURDURDU

Bulgargaz'ın Türkiye'den aldığı doğal gazın ödemelerini durdurması üzerine BOTAŞ, şirkete gaz akışını tamamen kesti.

Bulgar tarafının 4 milyar liranın üzerinde borcu olduğu öğrenildi.

Ekonomik darboğazda olduğu belirtilen Bulgargaz'ın sözleşmeden cayması durumunda dahi taahhüt ettiği alım miktarının bedelini ödemekle yükümlü olması hükümetin devreye girmesine yol açtı.

"200 YILLIK KÂR TÜRK TARAFINA DEVREDİLDİ"

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, yaşanan gelişmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında anlaşmaya sert eleştiriler yöneltti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Stankov, "Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE YENİ MÜZAKERE ARAYIŞI

Anlaşmada herhangi bir fesih maddesi bulunmadığını ve mevcut koşullarda ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurgulayan Stankov, önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine başlanacağını da duyurdu.