Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak

Bulgaristan hükümeti, sınırdaki yoğunluğu gidermek amacıyla bir karar aldı.

Hükümetin olağan oturumunun ardından yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan 'Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey'in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında anlaşma taslağını onayladı.” ifadesi kullanıldı.

KAPİTAN ANDREEVO-KAPIKULE'NİN KUZEYİNE YENİ BİR GEÇİŞ YERİ

Anlaşma taslağına göre, tarafların yetkili makamlarından oluşturulacak bir karma komisyon, “Kapitan Andreevo-Kapıkule” adlı mevcut sınır geçiş noktasının kuzeyinde yeni geçiş yerinin ilgili parametrelerini belirleyecek.

KOMİSYON, YENİ KAPININ TEKNİK DETAYLARINI BELİRLEYECEK

Komisyonun, kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları, sınır geçiş güzergahlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri ile teknik parametreleri, çalışma rejimi, altyapısı, yük ve yolcu türleri ile yeni sınır geçişinin inşasına ilişkin çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

ŞU AN AKTİF OLAN, DÜNYANIN EN YOĞUN SINIR KAPILARINDAN BİRİ KONUMUNDA

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda "Avrupa Birliği'ni (AB) Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı" olarak biliniyor.