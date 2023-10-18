Bulgaristan sınırında analiz çilesi! Tırcılar 2 saatlik işlem için 4 gün bekletiliyor Antalya'dan taze meyve ve sebzeler yüklü ihracat tırları, Bulgaristan'da günlerdir analiz için bekletiliyor. Antalyalı halciler 20 gündür devam eden durumdan yana dertli.

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DHA

Turizm kenti Antalya, örtü altı üretimin de merkezi olarak biliniyor.

Kentte hem yüksek rakımlı yaylalarda hem de kıyıya yakın yerlerdeki seralarda üretilen sebze ve meyveler, iç piyasaya sunulmasının yanı sıra, ihraç da ediliyor.

Ürünlerin sevkiyatı tır ve uçak kargolarla sağlanıyor.

İhraç ürünler içerisinde domates yüzde 50'ye yakın oranla büyük yer tutarken, biber grubu, patlıcan ve diğer ürünler de ihraç edilen sebzeler arasında yer alıyor.

Antalya'dan yola çıkan ihraç sebze meyve ürünleri taşıyan tırlar, Bulgaristan sınır kapılarında analiz işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle günlerdir bekliyor.

20 gündür Bulgaristan'a girişlerde sınır kapılarında sorunlar yaşanıyor.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, günlerdir tırların beklemesinden dolayı hem ürünün hem de işleyiş zarar gördüğünü belirtti.

Tır sürücüleri, analiz kuyruklarında bekliyor

Bulgaristan'a giriş yapıp yükünü boşaltmak ya da gideceği Avrupa ülkesine doğru seferine devam etmek isteyen tır sürücüleri, analiz kuyruklarında bekliyor.

Ürünlerdeki kimyasalın oranı tespit ediliyor

Ürünlerdeki kimyasal oranının tespit edilmesi için gerçekleştirilen analiz işlemi, sınır kapılarındaki laboratuvarın kaldırılması nedeniyle geç işliyor.

"Birkaç saatlik işlem 4 gün sürüyor"

Birkaç saatlik işlemin laboratuvarın kapatılması nedeniyle 4 gün sürdüğünü belirten Hasan Ali Yılmaz, uygulamanın sorunlara neden olduğunu söyledi.

"Hem iş gücü kaybı hem de ürünlere zarar veriyor"

Tırlara yüklenen çoğunlukla domates, biber ve patlıcan başta olmak üzere sebze ve meyvelerin 1 gün Antalya'dan yol gittiğini, sınır kapısında da 4 gün bekletildiğini anlatan Yılmaz, yaşanan zararı şu sözlerle dile getirdi:

Bekleyen ürünlerin raf ömrü azalıyor. Sebze ve meyvelerde çürümeler başlıyor. Normalde orada bir laboratuvar vardı. O kapatılarak başka bir yere alınmış. Haliyle işlemler oldukça uzun sürüyor. Bence bu uygulama politik başka bir izahı yok.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)