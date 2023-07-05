Bulls GSYO, şirketlere 150 milyon lira yatırım yapacak Bulls GSYO 2023 yılında 50 milyon lira yatırım gerçekleştirdi. Yeni yatırımlarla bu rakamı 200 milyon lirayı çıkarma hedefini taşıyor.

ensonhaber.com

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Akkaya, sağlık, teknoloji, enerji, tarım ve finans alanlarındaki girişimlerin yatırım alanlarının içine girdiğini belirtti.

Akkaya, yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin ekonomisine ve istihdamına hizmet edecek projelere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

100 milyon üzerinde yatırım yapıldı

Kurum, şimdiye kadar 100 milyon üzerinde yatırım yaptı. Yatırımlarının arasında mikro mobilite sektöründe yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ var. Bu yapı çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunuyor.

2021’den bu yana faaliyetlerini sürdüren Bulls GSYO, sağlık, teknoloji, finans, enerji ve tarım alanlarında yatırım, sermaye ve girişimcilik konusunda 20 yılı aşkın bir tecrübe ile hareket ediyor.

Gücünü artırdı

Yönetim ekibinin birikimini kurumları için kullandıklarına işaret eden Akkaya, geçen yıl Lydia Yatırım Holding’le birlikte güçlerini artırdıklarını ifade etti.

Lydia Yatırım Holding de enerji, gayrimenkul, mikro mobilite ve sağlık alanında güçlü.

Bulls GSYO ile Lydia Yatırım’ın birleşmesi de operasyonların etki alanını geliştiren önemli bir gelişme olarak kabul görüyor.

2021 yılında üç, 2022 yılında da üç yatırım yapan Bulls GSYO, 2023 için bu birleşme ile birlikte hedeflerini daha çok artırmış durumda.

“Oncosem 2023'te halka açıldı”

Akkaya hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

2023 yılında şimdiye kadar iki girişime yatırım yaptık. Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra yaptığımız ilk yatırımlarımızdan olarak sağlık sektöründe onkoloji tedavisine hizmet veren Oncosem’in 2023 yılında Cumhuriyetimiz 100 yılının ilk gong töreni ile halka açılması bizi gururlandırdı.

Yıl sonuna kadar 150 milyon lira yatırım yapılacak

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Akkaya, 2023 yılı toplam yatırım hedeflerinin 200 milyon lira olduğunu, şimdiye kadar 50 milyon lira yatırım yapıldığını ve yıl sonuna kadar ise 150 milyon lira yatırım yapılmasını planladıklarını dile getirdi.