Bundan 28 yıl önce GAP projesi ile Harran Ovası'na ilk kez su verildi GAP, projeksiyonların Güneydoğu'ya çevrildiği ve zamanın en çok konuşulan projesi oldu.

AA 28 yıl önce gündeme gelen GAP Projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Harran Ovası'na ilk su verildi. Harran Ovası'na ilk su verilen tarih Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara ilk su, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 11 Nisan 1995 tarihinde verildi. Harran Ovası Harran Ovası, Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölge, il merkezine 46 kilometre uzaklıkta. Arkeolojik kalıntıların bulunduğu bölge Harran ilçesi, aynı zamanda geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir bölge.