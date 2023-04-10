Bundan 28 yıl önce GAP projesi ile Harran Ovası'na ilk kez su verildi
AA

28 yıl önce gündeme gelen GAP Projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Harran Ovası'na ilk verildi.

Harran Ovası'na ilk su verilen tarih

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara ilk su, Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 11 Nisan 1995 tarihinde verildi.

Harran Ovası

Harran Ovası, Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölge, il merkezine 46 kilometre uzaklıkta.

Arkeolojik kalıntıların bulunduğu bölge

Harran ilçesi, aynı zamanda geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıların bulunduğu bir bölge.

(Arşiv-11.04.1995)
(Arşiv-11.04.1995)
(Arşiv-11.04.1995)