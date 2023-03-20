Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor Büyümenin iki çeyrek üst üste gerilemesi resesyona işaret ederken Almanya Merkez Bankası, bu konudaki endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik mart ayı raporuna dayanarak, “inatçı yüksek enflasyon” nedeniyle Alman ekonomisinde bir resesyon beklediğini duyurdu.

Raporda, özellikle tüketici ile ilgili sektörlerin halen inatçı yüksek enflasyondan ve bunun sonucunda tüketimin kısıtlamasından muzdarip olduğu belirtilerek, Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde daralacağına işaret edildi.

Ekonomik büyümede düşüş bekleniyor

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ile GFK Tüketici Güven Endeksi‘nin bir miktar yükselse de düşük seviyede kaldığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Almanya'da ekonomik faaliyet cari çeyrekte muhtemelen yeniden düşecek. Ancak düşüşün 2022'nin son çeyreğine göre daha az olması muhtemel.

"Baz etkisiyle enflasyon düşebilir"

Mart ayında, ülkede enflasyon oranının baz etkisi nedeniyle önemli ölçüde düşmesinin beklendiği belirtilen raporda, “Çekirdek enflasyon oranı ise olağanüstü ısrarcı olduğunu kanıtlıyor. Yılın ortasına kadar hafif şekilde artabilir." denildi.

Analistler ise daha yüksek çekirdek enflasyon oranını, şirketlerin tüketicilere daha yüksek enerji maliyetleri yansıttığının bir işareti olarak görüyorlar.

Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde küçüldü

Bu arada Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülmüştü.

Yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşmesi bekleniyor

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşandı

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra koronavirüs salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Bunların yanında, Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 8,7

Öte yandan, Almanya’da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.