Bundesbank, düşük faizin sürekli olmayacağı konusunda uyardı

Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerin ECB'nin faizleri sonsuza kadar düşük tutmasını beklememeleri konusunu gündeme getirdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, koronavirüs salgınında ekonomilerini desteklemek için kamu borcunu artırmak zorunda kalan Euro Bölgesi’ndeki hükümetleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri sonsuza kadar düşük tutmasını beklememeleri konusunda uyardı.

Aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Almanya’nın etkili gazetelerinden Rheinische Post’a verdiği röportajda, ECB’nin, fiyat istikrarını sağlama görevi daha yüksek faizleri gerektirmesi durumunda kamu borçlanma maliyetlerini dikkate almayacağını söyledi.

Weidmann, Euro Bölgesini işaret ederek "Hükümetlerin bir faiz artırımına hazırlanmaları ve borç yüklerini kolaylıkla taşıyacaklarını sanmamaları kendi çıkarlarına olur." ifadesini kullandı.

DÜŞÜK FAİZLER KORONAVİRÜS KRİZİNDE ŞİRKETLERİ DESTEKLEDİ

Bu arada ECB, 10 Aralık’ta, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit tutarken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar euro artırarak 1 trilyon 850 milyar euroya yükseltmişti.

ECB, faiz oranlarını, enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı da vererek, döviz kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceğini vurgulamıştı.

ECB, EURO BÖLGESİ EKONOMİLERİNE YARDIMCI OLUYOR

ECB’nin faiz oranlarını çok düşük seviyede tutmasının, kamunun, hane halkının ve şirketlerin çok düşük maliyetle borçlanabilmesinin yolunu açtığı ve Euro Bölgesi ekonomilerine koronavirüs krizinde yardımcı olduğu değerlendiriliyor.

Koronavirüs krizinde hükümetlerin teşvikler için borçlanması kamu borcunun GSYH'ye oranını artırırken, 2020’de Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomileri olan Almanya’da bu oranın yaklaşık yüzde 74, Fransa'da yüzde 116 ve İtalya'da yüzde 160 olması bekleniyor.