Bundesbank: Kısıtlamalar tekrar uzatılırsa Alman ekonomisi gerileyebilir

Almanya Merkez Bankası, koronavirüs salgınının kısıtlamalarının ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin devam etmesi halinde tablonun ağırlaşmasından endişeleniyor.

Avrupa'nın ekonomi devi ve Türkiye'nin de ihracatta en büyük pazarlardan olan Almanya'nın ekonomisi için Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), değerlendirmede bulundu.

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin koronavirüs salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın ekonomiye yönelik ocak ayı raporunda, salgının geçen yıl Almanya'nın ekonomik performansı üzerinde derin izler bıraktığı belirtildi.

“EKONOMİDE BÜYÜK BİR GERİLEME GÖRÜLEBİLİR”

Alman ekonomisinin koronavirüs salgınında "su üstünde" kalmayı başardığı belirtilen raporda, "Koronavirüsde yeni vaka sayıları önemli ölçüde azalmazsa ve ekonomik faaliyetlerde mevcut kısıtlamalar devam ederse veya bu kısıtlamalar sıkılaştırılırsa ekonomide büyük bir gerileme görülebilir." denildi.

ENFLASYON OCAKTA SIFIRIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Bundesbank raporunda, Alman ekonomisindeki toparlanmanın, 2020'nin son çeyreğinde artan koronavirüs vaka sayısı ve sertleştirilen kısıtlamalar nedeniyle yavaşladığına işaret edilerek, özellikle sanayi ve inşaat sektöründe güçlü kalan büyümenin, hizmet ve perakende sektöründeki düşüşü telafi ettiği kaydedildi.

Salgına rağmen Almanya'da Ifo iş güveni endeksinin Aralık 2020'de arttığı belirtilen raporda, "Bu cesaret verici sinyaller, yeni yılın başında uzatılan ve sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı çok fazla geri getirmeyeceğine dair umut veriyor." ifadesi kullanıldı.

ALMANYA'NIN İHRACATI DESTEKLENECEK

AB ve Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın imzalanmasının ticaret için olumlu olduğu aktarılan raporda, bunun Almanya'nın ihracatını destekleyeceği kaydedildi.

Raporda, Almanya'da KDV indiriminin aşamalı olarak kaldırılması ve iklim vergisinden sonra TÜFE'nin Ocak 2021'de, son 6 ayda ilk kez açıkça pozitif olabileceği belirtildi.

ALMAN BASINI: MERKEL KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ SERTLEŞTİRMEK İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni vaka sayılarının düşmemesi ve ölümlerin artması nedeniyle koronavirüs önlemlerini sertleştirmek istediği kaydedildi.

Merkel'in, İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasına dikkati çekerek, bu durumun, Almanya'da vaka sayılarını artırmasından endişe ettiği aktarıldı.

Başbakan Merkel'in, yarın eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek tedbirleri yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.