Burhaniye’de iş var yapacak işçi bulunamıyor

Burhaniye’de iş var yapacak işçi bulunamıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin iki önemli çalışma alanı olan inşaatlar ve zeytin hasadında bir ustanın günlüğü 250-300 lira, işçinin günlüğü ise 150-200 lira olduğu halde çalışacak işçi yok.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, imara açılan araziler sonrasında son yıllarda başlayan inşaat patlaması devam ederken, çalışacak usta ve işçi bulmakta güçlük çekiliyor.

İlçenin büyük göç aldığını anlatan Hürriyet Mahallesi Muhtarı İrfan Baltacı, ne inşaatlarda ne de zeytin hasadında çalışacak işçi bulunmadığını söyledi.

“ÖREN YOLUNDAKİ ARAZİLER İMARA AÇILINCA BÜYÜK BİR YAPILAŞMA BAŞLADI”

Burhaniye’de, yüzlerce inşaat devam ederken, usta ve işçi sıkıntısı yaşanmaya başladı. Özellikle, Ören yolundaki arazilerin imara açılması ile büyük bir yapılaşmanın başladığını anlatan İrfan Baltacı, 40 yıldır inşaat yaptığını söyledi.

BURHANİYE GÖÇ ALDI

Usta ve işçi bulmakta zorlandıklarını anlatan Baltacı, “Son yıllarda Burhaniye ile birlikte diğer Körfez ilçeleri büyük göç almaya başladı. Bu da inşaat sektörünü canlandırdı. Şu anda yüzlerce inşaat devam ediyor.

"USTA VE İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ancak, usta ve işçi bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda, Suriyeliler de olmasa işimiz çok zor. Önümüzdeki aylarda zeytin hasadı başlayacak. Zeytin hasadında da işçi bulmak zor. Bu ortamda işsizlikten yakınanlara şaşıyorum.

BİR USTANIN GÜNLÜĞÜ 250-300 LİRA, İŞÇİNİN GÜNLÜĞÜ 150-200 LİRA

Bugün bir ustanın günlüğü 250-300 lira, işçinin günlüğü ise 150-200 lira. Eskiden sabah saatlerinde Kocacami önünde iş bekleyen insanlar olurdu. Şimdilerde böyle bir durum yok.

"ROBOTLARI ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Böyle giderse 3-5 yıl sonra robotları çalıştırmak zorunda kalacağız.” dedi.