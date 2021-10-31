Zeytincilikte hareketli günler yaşanıyor. Hasat zamanının gelmesi ile birlikte alımlar da hız kazandı. Alımlardaki fiyatlar da çiftçiyi bu yıl memnun etti.

Burhaniye yöresinde yeşil zeytin hasadının başlamasının ardından alım için elekler kurulurken, zeytinler iriliğine göre 4 lira ile 9 lira arasında satın alınmaya başlandı.

KURU ELEKLERDE PARA PEŞİN ÖDENİYOR

Kurulan eleklerde peşin para ödenirken, fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Yeşil zeytin alım fiyatlarından memnun olduklarını anlatan üreticiler, zeytinyağı fiyatlarının da kısa zamanda açıklanmasını istedi.

Maliyetlerin yüksek olduğunu anlatan üreticiler, zeytinyağına iyi fiyat beklediklerini söyledi.

Burhaniye’de yeşil zeytin alımına başlandı ViDEO

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MUTLU

Üreticinin fiyatlardan memnun olduğunu anlatan zeytin alıcısı Tekin Köse, "Hayırlısı ile yeni hasat sezonumuzu açtık. Üretici fiyatlardan memnun. Fakat, zeytinyağı için beklentileri var. Yağ fiyatları henüz açıklanmadı. Bunun için de tedirginlik var. Üretici zeytinyağına iyi fiyat bekliyor." dedi.

Üretici Ali İhsan Güler de, "Hükümetin zeytinyağı fiyatlarına el atmasını istiyoruz. Hayat şartları çok kötü. Onun için iyi bir fiyat bekliyoruz." dedi.

"GÜBRE VE MAZOT ÇOK PAHALI"

Ferdi Özenç ise, “Bu yıl zeytin fiyatları iyi. Gübre ve mazot çok pahalı. Bunun için maliyetler çok yüksek. Zeytinyağında da iyi bir fiyat beklentimiz var. İnşallah, zeytinyağı fiyatları da iyi olur.” dedi.

ZEYTİN FİYATLARI 4 LİRA İLE 9 LİRA ARASINDA

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da, "Zeytin fiyatları açıklandı. Şu anda 4 lira ile 9 lira arasında alınıyor. Bu fiyatlar iyi. Ancak, zeytinyağı fiyatları henüz açıklanmadı. İnşallah, iyi bir fiyat bekliyoruz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bunun için zeytinyağına iyi bir fiyat bekliyoruz. Zeytinyağı fiyatları iyi açıklanırsa çiftçinin yüzü güler." dedi.