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    Bursa’da 12 tonluk beton mikseri kullanan kadın görenleri şaşırtıyor

    Bursa’da 12 tonluk beton mikserinde 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, bu ağır işi erkeklerin yapmasına alışmış toplumda, görenleri şaşkına çeviriyor.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 10:08
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    Bursa’da 12 tonluk beton mikseri kullanan kadın görenleri şaşırtıyor

    Bursa’da kazancını beton mikseri kullanarak sağlayan Sevda Yaruk, kadın eli değen her işin daha farklı olduğunu belirtiyor.

    İŞİ BABASINDAN MİRAS

    Yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye’de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işi üstleniyor.

    "BENİ GÖREN UZAYLI GÖRMÜŞ GİBİ BAKIYOR"

    Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı. Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar.

    Bursa’da 12 tonluk beton mikseri kullanan kadın görenleri şaşırtıyor #1

    EŞİM EN BÜYÜK DESTEKCİM

    Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir." şeklinde duygularını aktardı.

    Bursa’da 12 tonluk beton mikseri kullanan kadın görenleri şaşırtıyor #2

    Bursa’da 12 tonluk beton mikseri kullanan kadın görenleri şaşırtıyor #3

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