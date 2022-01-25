Bursa'da BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 400 gramı 2 liradan satılan ekmeği 2 lira 75 kuruşa çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına 75 kuruş zam yaptı.

400 GRAM EKMEK 2 LİRA 75 KURUŞ

BESAŞ'ın ürettiği 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.

YENİ TARİFE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı tarife, 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

KURUMUN EKMEK KAPASİTESİ 7 MİLYON 435 BİN

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.