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Bursa'da BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 400 gramı 2 liradan satılan ekmeği 2 lira 75 kuruşa çıkardı.
- İHA
- 25.01.2022 - 12:30
- Güncelleme : 25.01.2022 - 12:34
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına 75 kuruş zam yaptı.
400 GRAM EKMEK 2 LİRA 75 KURUŞ
BESAŞ'ın ürettiği 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.
YENİ TARİFE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı tarife, 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
KURUMUN EKMEK KAPASİTESİ 7 MİLYON 435 BİN
BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.