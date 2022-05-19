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    Bursa'da Hasanağa enginarı hasadı başladı

    Enginar üreticileri tatlı bir telaş sardı. Hasad dönemini yaşayan enginarlar özenle toplanarak alıcıları için hazırlanıyor.
    • 19.05.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:02
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    Bursa'da Hasanağa enginarı hasadı başladı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hasaağa Mahallesi’nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın da hasat zamanı. Enginar hasadı 1,5-2 ay sürecek. Burada hasat edilen enginarın tanesi 12,5 liraya satılıyor.

    Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor.

    Hasanağa enginarının rekoltesi yüz güldürdü

    İHA'nın haberine göre, Hasanağa’da 1.000 dönüm arazi üzerine ekili enginarların bu yılki fiyatı 12,5 liradan satılacak. Sadece Bursa değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de bilinen Hasanağa enginarı, bu yıl rekolte açısından da çiftçinin yüzünü güldürdü.

    Enginar

    "Enginarlarımız çap ve kalite olarak diğerlerinden çok farklı"

    Hasanağa’da enginar yetiştiriciliği yapan Mehmet Akipek, bu sene ürünlerin adet sayısının geçen yıllara oranla arttığını belirterek, “Geçen yıl kış daha çetin geçtiği için adet olarak enginarlar azdı. Bu sene her kökte 4-5 enginar bulunuyor. Enginarlarımız çap ve kalite olarak diğerlerinden çok farklı. Piyasada Kıbrıs enginarını satıyorlar. O enginarlar bizim enginarımıza göre daha küçük ve ince oluyor. Maalesef pazarlarda Hasanaağa enginarı diye ürün satıyorlar. Bunların hiçbiri Hasanaağa enginarı değildi, biz hasada yeni başladık. Bundan önce aldıklarını bizim enginarımız değildir. Bunu anlamak için bizim enginarlarımızdan tüketmeniz lazım. Maliyetlerimize üç kat zam gelmesine rağmen fiyatlarımızı minimum seviyesinde tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl tanesi 12,5 liradan enginarları sunmaya başladık.” dedi.

    Bursa'da Hasanağa enginarı hasadı başladı VİDEO

    enginar

    Toprak ve sulama farkı

    Hasanağa enginarını farklı yapan toprak kalitesi ve su bolluğu olduğuna dikkat çeken Mehmet Akipek, “Ne kadar sularsanız o kadar kaliteli, kılçıksız ve kafalar büyük oluyor. Bizim de suyumuz bol bu yüzden ürünler kaliteli oluyor.” ifadelerini kullandı.

    enginar

    enginar


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