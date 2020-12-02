Tarlada iki ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabahar, ikinci kez ürün vermediği için ve faydalarından dolayı koronavirüs salgını sürecinde kıymete bindi.

Bursa ovalarında bolca ekilen, iki ay önce hayvanlara yem olarak verilen ve 2 liraya satılan karnabaharlar şimdi tarlada 8-10, pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor.

Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar, ilk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikmesiyle birlikte karaborsaya düştü.

Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor.

BU YIL İKİNCİ HASAT GECİKTİ

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Koronavirüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz." dedi.

Bursa'da karnabaharın değeri artı VİDEO

BOLLAŞINCA FİYAT DÜŞER

Bursa Tuzpazarı'nda tezgah açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgâhta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer." şeklinde konuştu.