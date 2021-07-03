Bursa'nın meşhur “Napolyon” adı verilen “dağ kirazı” işçi maliyetleri sebebiyle dalında bırakıldığı için kiraz üreticileri umduğunu bulamıyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan ve meşhur Napolyon adı verilen dağ kirazının yetiştiği Babasultan Mahallesi'nde fiyatların düşmesi, üreticilerin beklentilerinin karşılanamamasına, hatta bazı yerlerde meyvenin dalında bırakılmasına sebep oldu.

KİLOGRAM FİYATLARI 5-6 LİRA

Kalite bakımından en iyi Napolyon adı verilen kirazların yetiştirildiği Bursa'nın Kestel ilçesinde ürünün kilogram fiyatları 5-6 liraya kadar geriledi.

HASAT İÇİN İŞÇİ BULUNAMAMASI VE MALİYET ÜRETİCİYİ ÜZDÜ

Kestel ilçesinin Babasultan Mahallesi'nde kiraz rekoltesi iyi olmasına rağmen hasat zamanı işçi bulunamaması ve maliyet sebebiyle umduğunu bulamayan üreticiler fiyatlardan şikayetçi.

Kiraz yetiştiriciliği yapan Mehmet Efe, “Hasadımız erkenci cins dediğimiz kirazla başlamıştı. Şimdi de Napolyon cinsi dediğimiz kirazlarımız toplanıyor. Mahsul bol ama fiyatlar çok düşük. Bunun yanında işçi sıkıntımız var, bir şekilde bu kirazın toplanması gerekiyor. Bu sene işçi bulunmazsa kiraz dalında kalır diye düşünüyorum. Bu sene ihracat olmazsa iç piyasa olursa fiyatları temelli aşağıya çekilecektir ve 4-5 liradan satılacak.” dedi.

SÜREKLİ YAĞMUR YAĞMASI KİRAZI ERKEN OLGUNLAŞTIRDI

İşçi maliyetlerinin ve giderlerin yüksek olduğunu söyleyen kiraz yetiştiricisi Hakan Çelik, “Yağmurlardan biraz kiraz odası hasadı geç kaldı. Sürekli yağmur olduğu için kiraz birden olgunlaştı. Yağmur sebebiyle tabii tepelerinde çatlak ve çürük oldu. Fiyat konusunda biraz düşük geliyor bize, maliyetler çok yüksek. Özellikle işçilik kirazda bir kişi maksimum toplayacağı 50 kilo kiraz yani onun zaten 150 lira yevmiyesi var 5-6 lira kiraz 250 liralık mal topluyor. İşte geri kalan 100 liraya eve ekmek mi götürelim, ilacını mı, mazotunu mu, gübresine mi verelim.” şeklinde konuştu.

Bursa’da meşhur Napolyon kirazı dalda kaldı VİDEO