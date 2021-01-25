Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'e bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'nde geleneksel yöntemle üretilen peynirin, hem vatandaş hem de Kaymakamlık tarafından marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Uludağ'ın güney yamaçlarında 1.600 metre rakımlı alanda 6 asırlık geçmişe sahip, eskiden köy statüsünde olan 850 nüfuslu mahallenin halkı, asırlardır atalarından gelen "Sorgun peyniri"nin üretimini sürdürüyor.

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİ KURDULAR

Kışın zor şartlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri değerlendirmek için güçlerini birleştiren mahalleliler, 1969'da Sorgun Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Bursa'da 'Sorgun peyniri'nin marka değerinin artması için çalışılıyor VİDEO

1980’DEN BU YANA PEYNİR ÜRETİYORLAR

Kooperatif bünyesinde 1980'lerde başlayan peynir üretimi, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ve Keles Kaymakamlığının destekleriyle 1999'da açılan süt işleme tesisi ile daha geniş bir alana yayıldı.

OLGUNLAŞMASI İÇİN 6 AY BEKLETİLİYOR

Mayası, aroması ve sütün işlenişi bakımından kendine has özellikleri bulunan Sorgun peyniri, mayalandıktan sonra olgunlaşması için 6 ay bekletilerek satışa sunuluyor. Sınırlı miktarda üretilen bu lezzetli ve doğal peynirden almak isteyenler, önceden sipariş veriyor.

Kaymakamlığın girişimleriyle Sorgun peyniri, Ticaret Bakanlığınca "yöresel ürün" olarak tescillendi.

(Keles Kaymakamı Kübra Teymur)

"TESİSİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Keles Kaymakamı Kübra Teymur, Sorgun Mahallesi'nin ilçe merkezine 20 dakika uzaklıkta yer aldığını söyledi.

Geçimini genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan halkın kooperatif çatısı altında bir araya gelmesinin büyük avantaj olduğunu belirten Teymur, şöyle devam etti:

"Kooperatifle günümüzde 10 kişiye hatta giderek artan bir sayıda istihdam sağlıyorlar. Sorgun peyniri, tadanlara kendi reklamını yaptırıyor ama biz yerel bazda kalmak istemiyoruz, ulusal çapta tanınmak istiyoruz. Bu hususta Kaymakamlık olarak elimizden gelen ne varsa destek sağlıyoruz. Daha çok gerekli yerlerle görüşüp makine ve teçhizat anlamında tesisi desteklemeye çalışıyoruz."

KOOPERATİFİN 180 ÜYESİ VAR

Kooperatifi başkanı Hüseyin Yavuz da üyelerinin ürünlerini değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Yavuz, "Mandıramızda ürettiğimiz ürünleri pazarlayarak üyelerimize katkıda bulunuyoruz. Kooperatif olarak kâr payı dağıtmıyoruz ancak 180 üyemize yemi ucuza getirip, sütünü piyasanın çok üstünde bir fiyata satın alıyoruz. Çevre köylerden, Domaniç’in köylerinden bile süt alıp mallarına değer katmış oluyoruz." dedi.

GÜNLÜK 5 TON PEYNİR ÜRETİMİ

Tesiste 16 yıldır çalışan peynir üretim ustası Şenol Demir ise günlük 3,5 ton süt işleyebildiklerini ancak kapasitelerinin 5 ton civarında olduğunu belirtti.

Peynirlerin Bursa ve ilçeleri dışında Kocaeli, Kütahya gibi çevre illere satıldığını aktaran Demir, "Müşterilerimizden yoğun talep gelmeye başladı. Artan taleple daha çok üretim yapıp peynirimizi satmak istiyoruz." diye konuştu.