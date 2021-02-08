Bursa’dan 2021'in ilk ayında 158 bölgeye ihracat

Otomotiv ve tekstil başta olmak üzere birçok alanda önemli üretimin yapıldığı Bursa'dan, 2021'in ocak ayında 158 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

Bursa, otomotiv ve tekstil başta olmak üzere sanayi ve ihracat odaklı, ekonomide önemli rakamların yakalandığı bir ilimiz.

İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Bursalı sanayicilerin ocak ayında gerçekleştirdiği ihracattan 1 milyar 142 milyon 278 bin dolar gelir elde edildi.

BURSA'DAN EN FAZLA DIŞ SATIM, ALMANYA'YA

Türkiye'nin genel ihracatında ikinci sıradaki yerini koruyan Bursa'dan en fazla dış satım, Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 164 milyon 997 bin dolar oldu.

FRANSA'YA İHRACATTA YÜZDE 14,6'LIK ARTIŞ

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracatta ise yüzde 14,6'lık artış kaydedildi. Fransa'ya dış satım da 128 milyon 412 bin dolardan 147 milyon 114 bin dolara yükseldi.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya ihracat ise yüzde 2,5 artışla 102 milyon 369 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, Fransa ve İtalya'ya ocak ayındaki dış satım Bursa'nın toplam ihracatının yüzde 36,28'ini oluşturdu.

ABD, GABON VE GANA'YA İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ

Bursa'dan geçen ay ABD'ye yapılan ihracat yüzde 109 artışla 32 milyon 584 bin dolardan 68 milyon 102 bin dolara çıktı.

Orta Afrika ülkelerinden Gabon'a dış satım ise yaklaşık 100 kat artarak 43 bin dolardan, 4 milyon 236 bin dolara yükseldi.

Ocak ayında Gana'ya gerçekleştirilen dış satım da 13 kattan fazla artış göstererek 131 bin dolardan 1 milyon 725 bin dolara ulaştı.

TOPLAM İHRACATI OTOMOTİV SEKTÖRÜ SIRTLADI

Sektörel bazda en fazla ihracat, otomotiv endüstrisince gerçekleştirildi. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların aralarında bulunduğu Bursa otomotiv endüstrisi geçen ay 556 milyon 765 bin dolarlık ihracata imza attı.

İKİNCİ SIRADA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON YER ALIYOR

Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar, geçen ay yurt dışına 124 milyon 72 bin dolarlık ürün sattı.

Üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün ihracatı ise 88 milyon 423 bin dolar oldu.