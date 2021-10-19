Bütçeden 67 programa ödenek aktarılıyor

Gelecek bütçede kurumlara ayrılan paylar belirlenmeye başladı. Bu paylar o kurumların programları göze alınarak ve fayda-maliyet analizleri dikkate alınarak hesaplandı.

TBMM'ye sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde; eğitimden güvenliğe, varlık yönetiminden sağlığa, tarımdan ulaşım ve sanayi programlarına kadar çok sayıda programa ayrılan ödenekler belli oldu.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı gerçekleştirildi.

BÜTÇEDEN 67 AYRI PROGRAM İÇİN ÖDENEK AYRILDI

Bu kapsamda, merkezi yönetim bütçesinden 67 program için ödenek tutarları belirlendi.

En yüksek ödeneğin ayrıldığı program 246 milyar 6 milyon lirayla Hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi olurken, bunu 217 milyar lirayla sosyal güvenlik, 158 milyar 300 milyon lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 116 milyar 300 milyon lirayla ulusal savunma ve güvenlik programları izledi.

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA İÇİN 52.9 MİLYAR LİRA

Gelecek yıl yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 52 milyar 900 milyon lira, istihdam için 44 milyar 600 milyon lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2 milyar 400 milyon lira, finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık için 8 milyar 800 milyon lira, bölgesel kalkınma için 1 milyar 200 milyon lira, kamu gelirleri yönetimi için 3 milyar 600 milyon lira, kadının güçlenmesi için 943 milyon lira, istatistik için 495 milyon lira harcanacak.

TEMEL EĞİTİME 105.8 MİLYAR LİRA

Teklife göre, temel eğitime 105 milyar 800 milyon lira, ortaöğretime 55 milyar lira, yükseköğretime 65 milyar 500 milyon lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 26 milyar 600 milyon lira, din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 13 milyar 800 milyon lira ödenek sağlanacak.

SAĞLIK PROGRAMLARINA YÖNELİK ÖDENEKLER

Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar lira tedavi edici sağlık programına ayrılacak. Bununla birlikte koruyucu sağlık uygulamalarına 38 milyar 900 milyon lira, bağımlılıkla mücadele programına 2 milyar 800 milyon lira, aktif ve sağlıklı yaşlanma programına 1 milyar 900 milyon lira ödenek sağlanacak.

GÖÇ YÖNETİMİNE 4.5 MİLYAR LİRA

Bu dönemde göç yönetimine 4 milyar 500 milyon lira, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği yönetimine 2 milyar 700 milyon lira kaynak aktarılacak.

BÜTÇEDE TARIM PROJELERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Programlar içinde tarım da ön plana çıkarken bu kapsamda 43 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılacak. Kırsal kalkınmaya 7 milyar lira, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine 20 milyar 900 milyon lira, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimine 4 milyar 700 milyon lira harcama yapılacak.

Bununla birlikte enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasasına yönelik de 21 milyar 300 milyon lira ödenek ayrılacak.

Teklifle sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına 20 milyar 900 milyon lira, araştırma, geliştirme ve yeniliklere 8 milyar 700 milyon lira, bilgi ve iletişime 2 milyar lira, uzay ve havacılığa 673 milyon lira kaynak sağlanacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA 3.9 MİLYAR LİRA

Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına 7 milyar lira, tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği ve standardizasyonuna da 3 milyar 900 milyon lira harcanacak.

ULAŞIM VE SANAYİNİN GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖDENEK

Öte yandan, ulaşıma da önemli ödenek ayrılacak. Bu kapsamda kara yolu ulaşımına 42 milyar 500 milyon lira, demir yolu ulaşımına 40 milyar 800 milyon lira, deniz yolu ulaşımına 895 milyon lira, kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programına 577 milyon lira, trafik güvenliğine 7 milyar 400 milyon lira ayrılacak.

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİNE 1.5 MİLYAR LİRA

Sanat ve kültür ekonomisi de bütçeden 1 milyar 500 milyon lira pay alacak.