Bütçeden sanayi ortamının geliştirilmesi için 82,2 milyar lira Bütçe teklifi görüşülürken, bütçeden çeşitli alanlara ayrılacak pay da belli oldu. Buna göre sanayi ortamının geliştirilmesine yaklaşık 82,2 milyar lira harcanacağı belirlendi.

AA

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, hangi alana ne kadar ayrılacağı ve beklentiler dile getiriliyor.

Bu kapsamda üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması için 2024 bütçesinden yaklaşık 82,2 milyar lira ödenek kullanılacak.

İmalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin bunun içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi gibi alanlarda program hedefleri belirlendi.

İmalat sanayisinin GSYH içindeki payı

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,1 ve ihracatının da 252,3 milyar dolar olması bekleniyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki pay

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2024'te yüzde 38 ve yüksek teknolojili ürünlerin payının da yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Uluslararası doğrudan yatırım girişi

Bu dönemde, Türkiye'ye 17,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması öngörülüyor.

Sınai mülkiyet bilincinin artırılması

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, bu hakların korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden yaklaşık 512 milyon lira ödenek ayrıldı.

Yerli patent başvuru sayısında beklenti

Bu kapsamda, 2024'te yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 10'uncu basamakta yer alması hedefleniyor. Türkiye kaynaklı uluslararası patent başvuru sayısı bazında ülkenin dünyadaki yerinin üst sıralara çıkmasının yenilikçilik kapasitesinin artışına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Milli teknolojilerin geliştirilmesi

Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmaları kapsamında yerli patent başvuru sayısının toplam başvuru sayısı içerisindeki payının artmasının Türkiye'nin yenilik ve teknolojik olarak ilerlemesine de katkı vermesi planlanıyor.

Yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 55 olan yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının gelecek yıl yüzde 56'ya yükselmesi bekleniyor.

Uzay ve havacılık faaliyetlerine ayrılacak pay

Gelecek yıl uzay ve havacılık faaliyetlerine ise 4 milyar 83 milyon liralık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)