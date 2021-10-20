Bütçeye pay gelirlerinden 46.2 milyar lira katkı bekleniyor

Devlet, yeni yılda kişi ve kurumlardan alınan paylardan 46 milyar 175 milyon 248 bin liralık gelir elde etmeyi hedefliyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlenen bilgilere göre, devletin kişi ve kurumlardan aldığı paylar yeni yılda bütçenin gelir kalemleri içinde öne çıkıyor.

Buna göre, 2022'de bütçeye kişi ve kurumlardan alınan paylar bu yıla kıyasla yüzde 44 artacak. Böylece 46 milyar 175 milyon 248 bin liralık gelir sağlanması bekleniyor.

EN FAZLA PAY GENEL BÜTÇELİ İDARELERE AİT PAYLAR KALEMİNDEN

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde en büyük gelir kaleminin, 42 milyar 193 milyon 648 bin lirayla genel bütçeli idarelere ait paylar kaleminden sağlanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idarelere ait paylar arasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan paylar, tasfiye edilen fon gelirleri, GSM işletmelerinden alınan Hazine payları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, trafik sigorta payları ve çevre katkı payları yer alıyor.

TRAFİK SİGORTA PAYLARINDAN 1 MİLYAR 220 MİLYON 19 BİN LİRA GELİR BEKLENTİSİ VAR

Bütçe teklifinde, trafik sigorta paylarından ise 1 milyar 220 milyon 19 bin lira gelir elde edileceği beklentisi yer aldı.

İşletmecilerden alınan evrensel hizmet gelirlerinden 1 milyar 206 milyon 208 bin lira, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirlerinden de 1 milyar 143 milyon 758 bin lira pay geliri öngörüsünde bulunuldu.

DEVLET PAYLARINDA MADEN HAKKI ÖNE ÇIKIYOR

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde diğer kalemi ise devlet payları oluşturuyor. Gelecek yıl 3 milyar 981 milyon 600 bin lira devlet payı geliri bekleniyor. Devlet payları ise madenlerden devlet hakkı ve petrolden devlet hissesi olmak üzere iki kalemden oluşuyor.

Gelecek yıl madenlerden devlet hakkı olarak 1 milyar 105 milyon 96 bin lira, petrolden devlet hissesi olarak ise 2 milyar 876 milyon 504 bin liralık gelir hedefleniyor.