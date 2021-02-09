Büyükbaş hayvan sayısı 18.2 milyona, küçükbaş 54.1 milyona yükseldi

TÜİK verilerine göre, büyükbaş sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6, küçükbaş sayısı da yüzde 11,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artışla 18 milyon 158 bin, küçükbaş sayısı da 11,6 yükselerek 54 milyon 113 bin baş olarak gerçekleşti.

Buna göre, büyükbaş sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18 milyon 158 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 1,6 artarak 17 milyon 963 1.000 baş, manda sayısı da yüzde 5,9 artarak 195 bin 88 baş oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI YÜKSELDİ

Küçükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 54 milyon 113 bin olarak kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı söz konusu dönemde yüzde 13 artarak 42 milyon 127 bin oldu. Keçi sayısı da yüzde 7 artarak 11 milyon 986 bine yükseldi.

YAPAĞI, KIL VE TİFTİK ÜRETİMİ ARTTI

Yapağı üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 79 bin 574 ton, kıl üretimi yüzde 3,9 artarak 6 bin 401 ton ve tiftik üretimi ise yüzde 22 artarak 463 ton olarak gerçekleşti.

Bal üretimi yüzde 4,8 azalarak 104 bin 77 ton, bal mumu üretimi da yüzde 5,2 azalarak 3 bin 765 ton oldu.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ FAALİYETİ YAPAN KÖY SAYISI AZALDI

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 662'ye geriledi. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 4,7 azalarak 1.965 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 5 bin 775, yaş ipek kozası miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,1 artarak 90 ton olarak gerçekleşti.

KÜMES HAYVANI SAYISI ARTTI

Bu dönemde toplam kümes hayvanı sayısı yüzde 10,7 yükseldi.