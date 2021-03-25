Caizcoin nedir? Caizcoin hakkında merak edilenler..

Almanya merkezli Caizcoin'in İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak üretildiği iddia edildi. Reklamları da dönmeye başlayınca Caizcoin ile ilgili bilgiler merak edildi.

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak sürekli yeni sistemler de piyasaya giriş yapıyor.

2009 yılında Satoshi Nakamoto'nun yayımladığı Bitcoin WhitePaper'ı ile başlayan bu süreç, alt coinlerle devam ediyor.

Bunlardan biri de Almanya merkezli bir firmanın İslami kurallara uygun olarak ürettiği kripto para Caizcoin oldu.

Almanya- Frankfurt merkezli Caizcoin'in internet sitesinde (Caizcoin.io), İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak üretildiği bilgisi yer aldı.

Peki, Caizcoin nedir? İşte, Caizcoin hakkında merak edilenler..

CAİZCOİN NEDİR?

Almanya merkezli olan ve Türk köklerine bağlı bir şekilde üretilen kripto para birimi Caizcoin, "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile satışa sunuldu. Bu para birimi ile yapılan işlemlerin caiz olduğu iddia edildi.

CAİZCOİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İslami finans standartlarına uygun kripto tokendır.

Silah, tütün, yetişkin endüstrisi, alkol veya domuz eti endüstrisi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle iş yapmamaktadır.

İslami Finans standartlarına uygun cüzdan ve borsaları kullanır.

İslami ahlaka uygun kredi sağlar.

İslami normlara uygun projeleri finanse eder.

Yatırım kataloğuna İslami platformda kolay yatırım sunar. (Devlet direktifleri, hisse senetleri, mülk, fonlar ve diğerleri)

CAİZCOİN CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Bakanlığı, kripto paralar ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."





CAİZCOİN NEREDEN NASIL ALINIR?

Televizyonda da reklamları dönmeye başlayan Caizcoin'in alımı ve satışı, 16 Mart tarihi itibarıyla "caizcoin.io" internet adresinden başladı

Müslümanları ve Müslüman olmayanları 'İslami coine yatırım yapmaya' çağıran Caizcoin'den nasıl kâr edileceği ve sistemin nasıl çalıştığı konusu belirsizliğini koruyor.

İnternet sitesinde ya da yabancı basında yer alan haberlerde kayda değer bir bilgi bulunmazken sosyal medya kullanıcıları, Caizcoin'in 'yeni bir saadet zinciri' olacağını düşünüyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Caizcoin'i almanın 3 yolu bulunuyor: