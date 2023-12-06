Çalışan emeklilere verilecek ikramiyenin maliyeti açıklandı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin yaklaşık 23 milyar lira olacağını bildirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 86 maddelik kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Bu aşamada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Muş, çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyelerle birlikte ilave maliyetin yaklaşık 23 milyar lira olmasının beklendiğini dile getirdi.

"4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin TL ödenecek"

Mehmet Muş çalışan emeklilere verilecek ikramiyenin maliyetini şu sözlerle açıklandı:

Düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223,34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin TL ödeme yapılacaktır. Yaklaşık çalışan ödemelere ikramiye yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir.

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye

Çalışmayan emeklilere, Cumhuriyetin 100. yılında, bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin liralık ikramiye verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilerin de kapsama alındığını bildirdi. Ödemelerin yapılması için Meclis'te görüşülen torba yasanın içinde değerlendirilmesi, onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlaması bekleniyor.

İkramiyeden, emekliler gibi dul ve yetim maaşı alanlar ve yaşlılık aylığı alanlar da maaş hak ettikleri yüzde oranında yararlanacaklar. EYT'liler de kapsam içinde bulunuyor.