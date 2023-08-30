Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zamlarıyla ilgili açıklama Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranlarının belirmesinde yarın sürecin sona ereceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Memur maaşı zam oranı belirlenmesinde sona gelindi.

Memur ve memur emeklilerin gözü, Hakem Kurulu toplantılarından çıkacak sonuca çevrildi..

1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren 7 Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamadı.

Zam oranı dışında sosyal hakların da görüşüldüğü toplantılarda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı.

Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 4'üncü kez bir araya geldi.

Hakem Kurulu yarın son kez toplanacak

Daha önceki Toplu Sözleşmelerde de devreye giren Hakem Kurulu, zam oranına karar vermek üzere toplantılar gerçekleştiriyor.

Hakem Kurulu, 11 kişiden oluşuyor, heyetin en geç 31 Ağustos'a kadar zam oranına karar vermesi bekleniyor.

Karar açıklanacak

Kurul, yarın memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025 yılları için yapılacak zam oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi.

"Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın"

Sürecin yarın sonuçlanacağını belirten Bakan Işıkhan, takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacağını işaret ederek şunları söyledi:

"Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz"