Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı! İntibak çalışması yok Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, emeklilerin maaşlarının değişeceği ve emekliler için intibak düzenlemesi yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AA

Bazı basın ve medya kuruluşlarında "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılacağı iddia edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir iddiayı çürüten intibak açıklaması geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği ile ilgili ifadelerine yer verilmesine ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu aktarıldı.

"Yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği konusu doğru değil"

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)