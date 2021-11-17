Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anket çalışması yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anket çalışması yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret pazarlıkları başlamadan önce anket çalışması yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin gündeminde asgari ücret zammı var.

Yeni yıla az bir süre kala, her yıl olduğu gibi asgari ücret konusundaki tartışma elevlendi.

Muhalefetten ve iş çevrelerinden konuya ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken hükümet de harekete geçti.

MKYK'NIN GÜNDEMİNDE ASGARİ ÜCRET VARDI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda ele alınan en önemli konulardan biri asgari ücret konusuydu.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda, asgari ücretle ilgili bir sunum yaptı.

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

BEKLENTİ SON YILLARIN ZİRVESİNDE

Diğer yandan iktidar kanadından yapılan açıklamalar da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu konuda heyecanlandırdı.

Özellikle AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, partisinin iktidarı boyunca yapılacak en yüksek zam olacağı yönündeki ifadeleri beklentileri artırdı.

2021 yılı başında yapılan yüzde 21.56'lık zamla 2.826 liraya gelen asgari ücretin, ekonomik sıkıntıların hissedilir olduğu bu dönemde en az yüzde 24 artış la 3 bin 500 lira, en çok yüzde 59 artışla 4 bin 500 lira aralığında bir rakam olması bekleniyor.

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Bir diğer beklenti ise çalışanlara vergi muafiyeti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) yapılan açıklamada, pazarlıklarda iki tarafı da memnun edecek rakamda anlaşılabileceğine inandıkları belirtilirken, çalışan ücretlerinde kademeli şekilde indirime gidilmesi yönünde çağrı yapılmıştı.

Tüm bu kesimlerin istek ve önerilerine doğrudan ulaşmayı amaçlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üzerinde çalıştığı anket çalışmaları ile elde ettiği verilerle pazarlıklara hazırlanıyor.