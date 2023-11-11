Çalışmayan emeklilere 5 bin liranın ödenmesi bugün başladı SSK ve Bağkur emeklilerine Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün itibariyle 5 bin lira tutarındaki ikramiye verilmeye başlandı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine bugün başlandığını bildirdi.

Emeklilerinin 5 bin liralık ikramiyeyi alması için çalışmıyor olması gerekiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan; aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara bugün, 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da, 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemelerinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Dul ve yetimler aylıktaki hisselerine göre ödeme alacak

Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

Dul olup çocuğu olmayanlara yüzde 75, dul olup çocuğu olanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.

Buna göre, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 TL, yüzde 50 ise 2 bin 500 TL ikramiye alabilecekler.

EYT'liler yararlanacak

EYT kapsamında başvuru yapmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlar da 5 bin TL'lik ikramiyeden yararlanacaklar.

Aylık ödeme gününe göre ikramiyenin yatacağı tarihler

Aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar: 11 Kasım

Aylık ödeme günü 20, 21 ve 22 olanlar: 12 Kasım

Aylık ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlar: 13 Kasım

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler: 14 Kasım

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)