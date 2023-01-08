Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
323.063
-0.14%
BTXN Coin
7.72
1.98%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi

    Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi

    Araç bayilerinde yeni otomobil bulunamazken, Üsküdar Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır aracın görüntülendiği video, sosyal medyada tepki çekti.
    • 08.01.2023 - 00:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgınından etkienen otomotiv sektöründe sıfır araç bulmakta zorlananlar, bayilerce ya reddediliyor ya da ileri tarihe randevu alabiliyor.

    Sıfır araç piyasasında hal böyleyken sosyal medyada paylaşılan video, tepkilere neden oldu.

    Cami otoparkında stoklanmış yüzlerce otomobil

    Bir vatandaşın Çamlıca Camisi'nin otoparkında cep telefonu ile kaydettiği videoda, park halindeki yüzlerce araç görüntülendi.

    "Hepsi filo aracı" dedi

    Görüntülerde park halindeki sıfır araçlara yakın çekim yapan vatandaş, "Hepsi filo aracı" dedi.

    Otoparkı işgal eden sıfır araçlar nedeniyle camiye araçlarıyla gelen vatandaşlar par sorunu yaşıyor.

    Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi - VİDEO


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..
    Yaşam

    BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü
    İç Haber

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü

    Görüş Bildir