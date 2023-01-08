Araç bayilerinde yeni otomobil bulunamazken, Üsküdar Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır aracın görüntülendiği video, sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs salgınından etkienen otomotiv sektöründe sıfır araç bulmakta zorlananlar, bayilerce ya reddediliyor ya da ileri tarihe randevu alabiliyor.

Sıfır araç piyasasında hal böyleyken sosyal medyada paylaşılan video, tepkilere neden oldu.

Cami otoparkında stoklanmış yüzlerce otomobil

Bir vatandaşın Çamlıca Camisi'nin otoparkında cep telefonu ile kaydettiği videoda, park halindeki yüzlerce araç görüntülendi.

"Hepsi filo aracı" dedi

Görüntülerde park halindeki sıfır araçlara yakın çekim yapan vatandaş, "Hepsi filo aracı" dedi.

Otoparkı işgal eden sıfır araçlar nedeniyle camiye araçlarıyla gelen vatandaşlar par sorunu yaşıyor.

Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi - VİDEO