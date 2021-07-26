Çanakkale Yenice Kovancı Barajı ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak

DSİ tarafından Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan barajlar tarıma sulama açısından önemli desteler sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, bu projeler kapsamında bulunan ve tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Çanakkale Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor.

DEPOLANACAK SU İLE 880 EKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

“ÜLKE EKONOMİSİNE YILLIK 2 MİLYAR 327 BİN 16 LİRALIK KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR”

Baraj gövde kazılarının yapılarak batardo dolgusunun tamamlandığını ifade eden Yıldız, “‘Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 477 bin metreküp olan Çanakkale Yenice Kovancı Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin 16 liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.