Çanakkale’den Güney Kore’ye heykel ihraç edilecek

Farklı branşları olan 11 sanatçı, Güney Kore'de kurulan bir akvaryum için Yunan mitolojisinin karakterini heykelleştirdi. 2 tır heykel, cuma günü Güney Kore'ye doğru yola çıkacak.

Çanakkale farklı branşlardan 11 sanatçının, Güney Kore'den bir akvaryumda sergilenmek üzere aldıkları heykel ve büst siparişleri tamamlandı.

Sanatçılar, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyede 6 ay boyunca çalışarak, Yunan mitolojisinden esinlenip, 13 heykel ve büst yaptı.

Güney Kore’ye ihraç edilecek eserler arasında, Yunan tanrıları Poseidon, Athena ve Medusa’nın 3 metre yükseklikteki dev heykelleri bulunuyor.

YUNAN MİTOLOJİSİNİN KARAKTERLERİ YAPILDI

Zeus, Herakles, Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 deniz kızı heykeli, Güney Kore’deki dev akvaryumda yerini almak için gün sayıyor.

"20 YIL DEFORME OLMADAN SUYUN ALTINDA DURACAKLAR"

Proje koordinatörü Ethem Muhtaroğlu, 13 heykel ve büstün su altına batırılacağını ve akvaryumda görsel şölen oluşturacağını belirtti. Muhtaroğlu, "Proje 6 ay kadar sürdü ve 13 tane büyük heykel yaptık. Eserlerimiz 5 büst, 5 deniz kızı ve 3 de heykelden oluşuyor. Athena, Poseidon, Medusa heykellerimizin boyutu 3 metre civarında. Bütün heykeller su altına batırılacak. 20 yıl boyunca deforme olmadan suyun altında kalabilecekler. Eserlerimizi 12 Mart Cuma günü konteynerlere yükleyip 2 tır ile Güney Kore'ye göndereceğiz. Eserler, yaklaşık 30 günde oraya ulaşacak.” dedi.

"AMACIMIZ DAHA BÜYÜK İŞLERLE PROJEYİ DEVAM ETTİRMEK"

Güney Kore'den aldıkları siparişler sayesinde Çanakkale’de bir sanat atölyesi kurduklarını ifade eden Ethem Muhtaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu insanlarla beraber çok güzel bir ekip kurduk. 6 ayda 13 heykel yaptık. Amacımız yurt dışından daha büyük işler alıp, projeyi devam ettirmek. Kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimize inandığımız yeni projelere başvurmaya başladık. Bu atölyenin devamlılığı anlamında yeni siparişler alıp, üretime devam etmek istiyoruz."

Heykeltıraş Berka Kınay ise yaptıkları heykel ve büstlerin kendileri açısından iyi bir tecrübe olduğunu belirterek, "Hiç kullanmadığımız farklı malzemeleri deneyimlemiş olduk. Kalabalık bir ekiple çalışmayı öğrendik." dedi.





































