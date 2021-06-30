Çanlı kadınların tasarladığı çantalar moda dünyasına açılıyor

Çanakkale Çan Belediyesi, ev hanımlarının becerileri ile ekonomiye katkı sağlamak amacı ile bir proje geliştirdi.

Türkiye'nin her köşesinde kurum ve özel sektör iş birliğinde geliştirilen projelerle kadınların iş gücüne katılımı ve iş hayatında başarılı olmaları adına çalışmalar yürütülüyor.

Çanakkale'nin ilçesi Çan Belediyesi, Rasyotek'in Oblavion ile iş birliği içine girerek oluşturduğu projede, kadınların üretim gücünün artırılması hedefleniyor.

İlçe genelinde ev hanımlarının yeteneklerini üretime dönüştürmeyi amaçlayan Çanakkale Çan Belediyesi, “Üreten Çan ve Üreten Kadın” projesi ile Çanlı kadınların içerisindeki yeteneği ortaya çıkardı. Bu projeye ilk başta, 20 girişimci ev hanımı ürünleriyle katıldı.

DAHA ÇOK EV HANIMI ÜRETİM SÜRECİNE KATILACAK

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçe kadınlarının ünlü markaların tasarımcılarını geride bırakan ürünler ortaya koyduğunu ifade ederek; "Ev hanımlarımızın el emeğini, alın terini kazanca dönüştürmek için Oblavion'un profesyonel desteğini alıyoruz. Kadın istihdamını desteklerken özgün ürünler ile Çanlı kadınların zarafetini anlatan tasarımların moda dünyasında yerini almasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde projeye daha çok ev kadınının katılmasını hedefliyoruz." dedi.

KADINLAR HİKAYESİNİ ÇANTA İLE ANLATIYOR

Yüzde 100 el örgüsü çantalar; jüt, hasır, deri, kumaş ve rafia gibi malzemeler kullanılarak üretiliyor. Çanlı ev kadınlarının tasarladığı çantaların modelleme süreci devam ederken geleneksel motiflere yer verilmesi planlanıyor. Retro tasarımlar ile eski ve yeni moda akımlarının harmanlandığı çantalarda, ev hanımları her motifte kendi hikâyelerini anlatıyor.