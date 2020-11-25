Canlı tırnaklı hayvan ithalatında ülke sınırlaması uygulaması ertelendi

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatı ve transit geçişinin, Tarım Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği ülkelerden yapılabilmesine dair sınırlama, 2020’den 2022'ye uzatıldı.

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatında ve transit geçişlerinde uygulanacak hayvan sağlığı kurallarının belirlenmesine dair 2015 yılında çıkarılan yönetmelikle, değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

SÜRE 5 YILDAN 7 YILA ÇIKARTILDI

Yönetmelikte yar alan "Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir." hükmünün, yönetmeliğin yayın tarihinden beş yıl sonra uygulanmasına dair maddedeki süre kriteri "yedi yıl" olarak değiştirildi.

2022’YE KADAR SÜRE UZATILDI

Buna göre, 2015 yılında yayımlanan yönetmelikle 2020 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen bahse konu fıkra hükmü, 2022 yılında uygulamaya girecek.