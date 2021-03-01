Cardano (ADA), 22 saat içinde yaklaşık yüzde 25 yükselişle piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para konumuna yerleşti. Bunun üzerine ''Cardano Coin nedir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Bitcoin’le birlikte hayatımıza giren kripto paralar, piyasaya yön vermeye devam ediyor.

Kripto para birimi Cardano (ADA), 26 Şubat'ta 0,98 dolar seviyesindeydi. Gün içinde artış gösteren ADA coin, 27 Şubat sabahı itibarıyla 0,33 dolarlık seviyeye ulaştı. 22 saatte yaklaşık yüzde 25 artış gösteren ADA coin, piyasa değeri açısından en büyük 3. kripto para konumunda yerini aldı.

Bunun üzerine Cardano (ADA) Coin ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cardano Coin nedir? Cardano (ADA) Coin neden yükseldi? soruları gündemdeki yerini aldı.

Peki, Cardano Coin nedir? Cardano (ADA) Coin neden yükseldi?

CARDANO (ADA) COIN NEDİR?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilen ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Paranın geleceğini temsil eden ve güvenli, hızlı, doğrudan transferleri mümkün kılan bu kripto para; dünyadaki bireyler, kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan finansal uygulamaları yürütebilecek teknolojik bir platformdur.

Platform, sistemde daha kolay güncelleme yapabilme ve yumuşak yükseltmeler yapılabilmesini kolaylaştıracak bloklar halinde inşa edilmiştir.

Cardano, bir blok zincir üzerinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları veya dapps (kullanıcıları ve tedarikçileri direkt olarak birbirine bağlayan sistem) hizmetlerini de yürütecektir.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını düzenleyicilerin talepleriyle dengeleyecek ve mahremiyeti düzenleme ile birleştirecek şekilde olması, Cardano’nun sunduğu yeniliklerden biridir.

Cardano, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılımı sağlama imkanı sunar.

Kurucusu Charles Hoskinson, Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla projede ortak kuruculuk yapan isimlerden biridir. Charles, Cardano’nun yanı sıra, Ethereum ve Ethereum Classic’in de kurucularındandır.

Charles Hoskinson 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı sayılan Invictus Innovations’ı başlatmıştır.

ADA TOKEN NEDİR?

ADA, Cardano'nun tokenıdır ve adını 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace'ten alır. ADA arzının yüzde 57,6'sı, Cardano'nun 62,2 milyon USD topladığı bir İlk Coin Arzında (ICO) dağıtılmıştır.

Token hem dijital bir para birimidir hem de Cardano ağında işlemler yapmaya yardımcı olur. ADA sahipleri, Cardano ağında da bir paya sahiptir ve bu pay staking ödülleri kazanmak için stake havuzlarında kullanılabilir. Cardano staking'i Binance Earn aracılığıyla da yapılabilir. Cardano'nun yerel para birimi olan ADA, Cardano blockchaininde işlem yapmak için kullanılır.

ADA NEDEN YÜKSELİYOR?

Cardano’nun yükselişinin ardından 1 Mart itibarıyla ana ağda kullanıma sunulacak ve şu anda test ağında çalışan Mary güncellemesi bulunmaktadır. Mary güncellemesiyle geliştiriciler Cardano ağında token’lar oluşturmaya başlayabilecek. Böylece Cardano talebi artış gösterecek.