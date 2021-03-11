Cari işlemler açığı 166 milyon dolar azaldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara geriledi ve bunun sonucunda 12 aylık dönemde 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye’nin ocak ayı cari işlemler dengesi açıklandı. Buna göre cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolaa gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 024 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon doları fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER AZALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ARALIKTA 12 AYLIK CARİ AÇIK 36.7 MİLYARDI

Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

BEKLENTİ 1.7 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİLMESİ YÖNÜNDEYDİ

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 1 milyar 700 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1 milyar 200 milyon dolar ile 2 milyar 700 milyon dolar arasında yer aldı.