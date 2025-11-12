Cari işlemler hesabı üst üste 3 aydır fazla veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi.

Bu hesap temmuzda 1 milyar 738 milyon dolar, ağustosta da 5 milyar 418 milyon dolar fazla vermişti.

Böylece cari işlemler hesabı art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 64,8 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık kaydetti.

HİZMETLER DENGESİ KAYNAKLI NET GİRİŞLER 7 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.