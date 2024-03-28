Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım üreticilerini desteklemeye devam ediyor.
Çay üreticilerine destek ödemesi gündemde.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Ödemeler ÇAYKUR aracılığıyla
Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
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