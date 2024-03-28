Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım üreticilerini desteklemeye devam ediyor.

Çay üreticilerine destek ödemesi gündemde.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Ödemeler ÇAYKUR aracılığıyla

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)