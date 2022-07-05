Çaya iki ayda üçüncü zam geldi

ÇAYKUR'un çaya mayıs ayının ortasında getirdiği yüzde 43,71'lik zamdan sonra ard arda yüzde 2,5 ve yüzde 9,5'luk zamlar da yansıdı.

Türk halkı olarak çaya olan düşkünlüğümüz ünlü. Çay, sofralarımız vazgeçilmezi iken son iki ayda üst üste üç kez zam gelmiş olması vatandaşımızın kesesini zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43,71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.

Geçen hafta fiyatı yüzde 2,5 artan çaya bugün de yüzde 9,5'lik bir zam daha geldi.

İki ayda toplam yüzde 55,71 zam

Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 55,71 zam yapılmış oldu.

Şu anda ÇAYKUR'un sitesinde 1 kiloluk Rize Turist çayının satış bedeli 72,25 lira olarak uygulanıyor.

Temmuz ve ağustosta da artış olabilir

Sektör paydaşları, temmuz ve ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceği konusunu gündeme getiriyor.

Yaş çay taban alım fiyatı yüzde 73 artırılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 lira olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 lira seviyesine yükseltilmişti.

İkinci sürgün yaş çay alımı başladı

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.

İkinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin, hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.​​​​​​​