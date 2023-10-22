Çayın ihracatı 9 ayda yüzde 23 arttı Türkiye için önemli tarımsal ürünlerinden çayın ihracat geliri 9 ayda 2022'nin aynı dönemine göre artışlar yaşandı.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek olarak kullanılan çay, Türkiye'den Ocak-Eylül 2023'te 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 16 milyon 592 bin 424 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı geliri, eylülün sonunda yüzde 23 artarak 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı.

Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'tan geldi.

Yetkililer, yurda gelen turistlerin çayı tadarak sonra satın almaya yönelmesinin ihracata olumlu yansıdığı görüşünde.

9 aylık çay ihracatının lideri Belçika oldu

Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya yapılan 1.921 ton çay satışı karşılığında 7 milyon 639 bin 771 dolar kazanç sağlandı.

Bu ülkeyi 2 milyon 389 bin 135 dolarla ABD, 2 milyon 320 bin 316 dolarla Birleşik Krallık izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Polonya, Kongo, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Yeni Zelenda, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo ve Ruanda'ya bu dönem çay ihraç edildi.

"Çay ihracatı yıl sonuna kadar 25 milyon doları aşacak"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çay ihracatının yıl sonuna kadar 25 milyon doları aşmasını beklediklerini söyledi.

"Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istiyoruz"

Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istediklerini vurgulayan Turgut, şöyle konuştu:

Dünyada üzerine kar yağan, yani en doğal çayı üretmemize rağmen inovatif (yenilikçi) katma değerli ve her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün üretemememiz, dünya piyasalarından aldığımız payın düşük kalmasına sebep oluyor. Çay imalatı yapan firmalarımızın buna ağırlık vermesi önem arz ediyor.

"Türk çayının pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştirdik"

Türk çayının birinci ihraç pazarının Belçika olduğuna dikkati çeken Turgut, Türk çayının pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

Belçika'da ithalatçı firmaların depoları bulunmakta ve bu depolara konulan ürünler, Türk nüfusunun yoğun olduğu tüm Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılmaktadır. Yani Belçika'ya ihraç edilen Türk çayı, tüm Avrupa'ya dağıtılmaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)