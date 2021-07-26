ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımlarını sürdürüyor

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara devam edidiğini açıkladı.

Yaşanan sel felaketinin ardından ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla üreticilerin günlük limitleri kadar üretime devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

SELDEN ZARAR GÖREN ÜÇ FABRİKA TEMİZLENİP ÜRETİME ALINDI

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, sel felaketinde üç fabrikanın aşırı derecede zarar gördüğü anımsatılarak, bu zorlu şartlarda 2-3 gün gibi kısa zamanda fabrikaların temizlenip üretime alındığı vurgulandı.

ZARAR GÖREN ÜRETİCİDEN İKİ KAT KONTENJANLA YAŞ ÇAY ALIMI

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen sel felaketinden zarar gören üreticilerden iki kat kontenjanla yaş çay alımının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugün itibariyle 10 bin 500 ton gibi bir stokla alımlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

"GÜNLÜK LİMİTLERİNDE ÇAY HASADI YAPMAYA DEVAM EDİLSİN"

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklar dikkate alınarak üreticilerin acele etmeden günlük limitler dahilinde çay hasadı yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Belirlenen limitler kadar yaş çay alımının devam edeceği, kurumun zor şartlar altında üretim yaptığını da düşünerek hasada devam edilmesinin uygun olduğu kaydedildi.