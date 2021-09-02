ÇAYKUR 2 günde 9 bin 500 ton yaş çay aldı

ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş kampanyasında 2 günde üreticiden toplamda 6 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kampanyanın ilk günü üreticilerden 3 bin ton, ikinci günde ise 6 bin 500 ton olmak üzere toplamda ise 9 bin 500 ton yaş çay yaprağı satın aldı.

31 Ağustos tarihi itibariyle açılan üçüncü sürgün yaş çay kampanyasında üreticiler çay bahçelerine girerek hasada başladı.

KARADENİZ'DE YOĞUNLUK VARDI

Özellikle Rize’nin Kalkandere, İyidere, Pazar ve Ardeşen ilçeleri ile Artvin’in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçesi ile Trabzon’un Of ilçesindeki çay üreticileri çay bahçelerinde yoğunluk oluşturdu.

İKİ SÜRGÜNDE TOPLAMDA 610 BİN TON ÇAY ALINDI

Üreticilerin erkenden hasat zamanı gelen çaylarını toplamak üzere çay bahçelerinin yolunu tutması sonucu ÇAYKUR, ilk sürgünde 314 bin ton ikinci sürgün de ise 296 bin ton yaş çay alarak toplam 2 sürgünde toplamda 610 bin ton çay almış oldu.