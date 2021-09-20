ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

ÇAYKUR, kaliteli Türk çayının gördüğü ilginin sonucu olarak 93 ülkeye paketli ve soğuk çay ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) yapılan açıklamada, üretilen doğal ve sağlıklı Türk çayının dünya pazarına yayıldığı belirtildi.

SADECE AVRUPA'DA 44 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Ürünlerin Avrupa'da 44 ülkeye ihraç edildiği aktarılan açıklamada, "Avrupa ülkeleriyle ABD'den Çin'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kanada'ya, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar toplamda 93 ülkeye ulaşıyor.

PAKETLİ VE SOĞUK ÇAY İHRACATI

Paketli çayların yanı sıra soğuk çay ihracatı da gerçekleştirilirken yeni pazar arayışları için çalışma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türkiye'de çayın öncüsü olan kurumun dünya pazarında da yerini alabilmesi için çeşitli temas ve girişimlerde bulunduklarını ve pazar payını artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti.

"TÜRK ÇAYI BAŞKA ÜLKELERDE OLDUĞU GİBİ HAŞERE MÜCADELESİ GEREKTİRMİYOR"

"Türk çayı üzerine kar yağan ve başka ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen doğal bir mucize. İnsan sağlığına faydaları bilimsel araştırmalarla kanıtlanan çayımız dünyada da tercih ediliyor."