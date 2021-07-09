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    ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına gönderdi

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
    • AA
    • 09.07.2021 - 11:50
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    ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına gönderdi

    Türkiye genelindeki 192 bin çay üreticisi emeklerinin karşılığı olan ödemelerini aldı.

    75 BİN DEKAR ALAN BUDANDI

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü8hden yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık  75 bin dekar alanda budama gerçekleştirildiği belirtildi.

    302 MİLYON 215 BİN 668 LİRA HESAPLARA YATIRILDI

    Yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budaması karşılığında toplamda 302 milyon 215 bin 668 lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.

    ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına gönderdi #1

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