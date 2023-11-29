Cebimizdeki kartlar artıyor! Kartlı ödemeler ekimde 836,4 milyar lira oldu Bankalararası Kart Merkezi, ekim ayına ilişkin verilerini açıklayarak, kredi kartı ile yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 olarak belirlendi

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 22 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.

Türkiye'de kredi kartı sayısı 113,9 milyon

Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 113,9 milyon, banka kartı sayısı 186,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 85,8 milyon adet oldu. Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 25 arttı. Toplam kart sayısı ise 385,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kartlarla ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı 836,4 milyar lira

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 137,3 milyar lirasında banka kartları, 15,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 olarak belirlendi.

Kartlarla toplam ödeme adedi yüzde 26 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 789,9 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 548,5 milyon adedinde banka kartları, 100,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti

İnternetten kartlı ödeme ise 237 milyar lira olarak tespit edildi. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)