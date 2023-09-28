Çekya savunmasını güçlendiriyor! 24 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor Çekya’da hükümet, ülke tarihinin bugüne kadar imzalayacağı en büyük savunma anlaşmasını yaparak, 24 adet F-35 savaş uçağının alınmasını onayladı.

AA

Orta Avrupa ülkesi Çekya, kıtada artan savaş gerilimi nedeni ile savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, basına yaptığı açıklamada, hükümetin 6,25 milyar dolar değerindeki F-35 savaş uçağı alımını onayladığını belirtti.

Cernochova, bunun "ülke tarihinin bugüne kadar imzalayacağı en büyük savunma anlaşması" olacağını söyledi.

Cernochova, söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı Saab JAS 39 Gripen modeli uçakların yerini alacağını bildirdi.

ilk teslimatın 2029’da

Toplamda 24 adet F-35 satın alınacağını aktaran Cernochova, ilk teslimatın 2029’da yapılmasının beklendiğini, tüm sevkiyatın 2035’e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"F-35 ile birlikte 14 proje hayata geçiyor"

Cernochova açıklamasında ayrıca, F-35 anlaşmasının teknik iş birliğine ve savunma sanayisine yönelik 14 farklı projenin birlikte hayata geçirilmesini içerdiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)