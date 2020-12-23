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- Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü
Pandemi döneminde temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranlarının düşürüldüğü bildirildi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 08:55
- Güncelleme : 23.12.2020 - 09:42
Gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.
PİRİNÇ İTHALATINDA FARKLI ORANLARDA İNDİRİM
Pirinç ithalatı gümrük vergilerinde farklı oranlarda indirime gidildi.
Halihazırda gümrük vergisi yüzde 7,5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.
Halihazırda gümrük vergisi yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi yüzde 10 olarak uygulanacak.
Halihazırda gümrük vergisi yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde gümrük vergisi yüzde 15 olarak uygulanacak.
30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.