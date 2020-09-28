Cenevre'de dünyanın en yüksek asgari ücreti uygulanmaya başladı

İsviçre'nin Cenevre kantonu, gerçekleştirilen bir referandumla, asgari ücret uygulaması ile ilk kez tanıştı. Artık 4 bin 86 İsviçre Frangı alan bir Cenevreli, ayda 34 bin 385 lira kazanmış olacak.

Cenevre’de uygulamaya giren asgari ücret, saatlik en az 23 İsviçre Frangı yani yaklaşık 193 lira olarak belirlendi.

İsviçre'de tam zamanlı çalışan bir kişi haftada toplam 41 saat çalışıyor. Bu da aylık asgari ücretin tam zamanlı çalışan birisi için 4 bin 86 İsviçre Frangı ediyor. Bu rakama göre Cenevre'de asgari ücretle tam zamanlı bir işte çalışan kişi bugünkü kurdan hesaplandığında ayda 34 bin 385 lira kazanıyor.

CENEVRE’YE ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI REFERANDUMLA GELDİ

Asgari ücretin uygulanmadığı İsviçre'de Cenevre kantonunda yapılan referandumla dünyanın en yüksek asgari ücreti kabul edildi.

Asgari ücret referandumunu önce çoğunlukla “hayır” oyu kullanılmıştı. Koronavirüs saygınını ekonomi üzerindeki olumsuz etkisiyle, ikinci kez yapılan referandumdan yüzde 58'i asgari ücreti “evet” oyu çıktı.

CENEVRE, İSVİÇRE’DE ASGARİ ÜCRET UYGULANAN ÜÇÜNCÜ KANTON OLDU

İsviçre 26 kantondan oluşuyor. Daha önce 2 kantonu asgari ücreti deneyimlemişti. Böylece Cenevre, ülkede asgari ücret uygulamasının getirildiği 3’üncü kanton oldu.