Centilmenlik anlaşmalarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma zamanı Herhangi başka bir gerekçe olmadan bir iş yerinden çıkıp, daha iyi teklif alarak aynı konuda başka bir iş yerine transfer olduğunuzda o iki şirket arasındaki centilmenlik anlaşması zedelenmiş oluyor.

AA

Rekabet Kurumu demek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı şekilde geçişini sağlamayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, Rekabet Kurulunca, firmalar arasındaki iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kurul, iş gücü piyasasındaki rekabetçi sorunların tespit edilmesi amacıyla, "çalışan ayartmama anlaşması" yapılıp yapılmadığına yönelik 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmaya 48 firma taraf oldu

Soruşturma kapsamında birçok teşebbüste yerinde inceleme gerçekleştirildi ve elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmaya yeni teşebbüsler dahil edildi. Böylece, soruşturma tarafı sayısı 48'e ulaştı.

Centilmenlik anlaşmaları nedir?

Dosya konusunu "çalışan ayartmama anlaşmaları" diğer bir tabirle "centilmenlik anlaşmaları" oluşturuyor.

Çalışanların şirketler arasındaki geçişleri engelliyor

İş gücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bu anlaşmalar, çalışanların şirketler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.

Rekabet zedeleniyor

Böylece emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla veya emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor.