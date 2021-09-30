Cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Cep telefonları ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenmiş olarak satılmasına dair altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV'de değişikliğe gidildi.

KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Yüzde 18 olan KDV oranı, sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1’e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile, yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye "21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)." satırı eklendi.

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1’e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.