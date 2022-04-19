Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı

Cep telefonuna getirilen yeni ÖTV matrahı, değeri 1.500-3 bin lira arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin liranın üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda öğrencilerle bir araya geldiği bir etkinlikte, teknolojik ürünlerde vergi indirimi talebine Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmalardan sonra adım atabileceklerini söylemişti.

Bugün de Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu talep yerine getirildi.

Kararla birlikte cep telefonu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden belirlendi.

Düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi.

Fiyatlar düşecek

Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

Üst fiyat sınırı 1.500 liraya çıkartıldı

Buna göre, yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 lira olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 liraya çıktı.

3 bin lira üzerindeki telefonlara yüzde 50 vergi

Yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 liradan 1.500 liraya kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar, 1.500 liradan 3 bin liraya şeklinde değiştirildi.

Cep telefonu ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Telefonda daha önceki ÖTV değerleri

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 lirayı geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 liralık ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Tütünde ÖTV düzenlemesi yapıldı

Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile cep telefonunun dışında tütünde de Yeni ÖTV düzenlemesine gidildi.

Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

Fermente içecekte ÖTV oranı artışı yapıldı

Aynı gazetede yayınlanan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV tutarı, bazı tütünlerde de ÖTV oranı artırıldı.

Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17,3457 lira olan maktu ÖTV tutarı 29,5849 liraya, 500 gram ve daha yüksek miktarda ambalajlarda olan tütünlerde ÖTV oranı yüzde 40'dan yüzde 55'e çıkarıldı.

Tütünlerde maktu ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÖTV matrahı nedir

ÖTV matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknolojik ürünlerde vergi indirimi değerlendirmesi